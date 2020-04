Fytser ferwûne nei botsing mei auto by Burdaard

Under oare in traumahelikopter waard oproppen om help te ferlienen. It slachtoffer is earst op it plak fan it ûngelok behannele en dêrnei yn de ambulanse oerbrocht nei it sikehûs.

De dyk hat in skoft ôfsletten west foar it ferkear. De plysje ûndersiket de tadracht fan it ûngelok.