Digitale muzykles bringt bewenners fan De Hammeren yn Kollum byinoar

Kontakt fuort

"We dogge dit om dochs in bytsje in ferbining te meitsjen mei kliïnten dy't net mear by ús op de lokaasje binne," sa seit Nynke. Sy jout de muzykles. "Gewoanwei jou ik muzykles oan 15 kliïnten en dy wenje op sân ferskate plakken. Se kinne no net mear by my komme en dus is dat kontakt fuort. Ik wol net dat ik de minsken sa lang net sjoch en dan dogge we it no mei de laptop. Kinne se dochs ek noch wat fan de muzykles folgje."

Eltse wike is der muzykles by Talant. Alle kliïnten meie in eigen ynstrumint pakke om mei te spyljen. "Ik sit no mij trije kliïnten op de lokaasje. Der steane twa laptops foar ús en trije mobile telefoanen stean dêr wer njonken. Ik bel nei alle kollega's en sa wurdt dat yn grut gehiel."