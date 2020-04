Twa deimen fêst mei nylon lint by Ketlik: plysje krijt ien hart libjend frij

Op it plak die bliken dat ien fan de harten al ferstoarn wie. De twa bisten sieten mei de geweien fêst yn in nylon ôfsetlint, dy't yn 'e tiis siet yn it gewei fan de deim dy't yntusken dea wie.

De deim dy't noch yn libben wie, in mantsje, koe mei gjin mooglikheid fuortkomme. It slagge de plysje om de deim te pakken en mei help fan omstanners koe it lint lossnien wurde. It hiele barren hat mear as in oere duorre en 'de broek van een collega liep door het gewei daarbij enige averij op,' sa skriuwt de plysje.