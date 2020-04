Acht fertochten saak-Easterwâlde sechstich dagen langer fêst

By de ferskate ynfallen binne in soad wapens yn beslach naam. It giet om trije Kalashnikovs, ferskate hânfjoerwapens, swiere eksplosiven en munysje fan ferskate swier kaliber wapens. Fierder waard der krûd fûn, kapmessen, honkbalkneppels en soer.

Yn in auto yn Drachten waarden twa Kalashnikovs, twa pistoalen en trije kilo amfetamine oantroffen. Yn in oare auto binne twa automatyske wapens fûn wêrûnder ien Kalashnikov. Yn in trochsochte wenning binne de lege ferpakkingen fûn fan hângranaten.

De plysje wist fierder by de trochsikingen beslach te lizzen op kompjûters, simkaarten, telefoanen, falske identiteitsbewizen en administraasje. Ek waard yn de tún fan ien fan de fertochten in yngroeven tonne fûn en waard mei help fan in sykploech mei röntgenapparatuer fan Definsje in ôfsletten klûs fûn.