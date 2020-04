Soad belangstelling by Liander foar sinne-enerzjy

De Fryske oanfragen komme fan ûndernimmers mei plannen foar 50 of mear sinnepanielen op it dak of op 'e grûn. Liander hat yn 454 fan de 671 gefallen oanjûn dat der noch genôch romte is op it elektrisiteitsnet om stroom te ferfieren. Mar Huibert Baud, manager netontwikkeling van Liander, makket in foarbehâld.

It net rekket fol

"Door de snelle en grootschalige opkomst van zonnepanelen raakt het net elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol, zeker ook in Friesland. Het net is niet ontworpen voor grootschalige regionale opwek van stroom in landelijke gebieden. Extra of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet aanvragen is geen vanzelfsprekendheid meer. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, breiden we het net op veel plaatsen fors uit, in Friesland alleen al dit jaar voor 99 miljoen euro."

Troch bygelyks langduorjende fergunningstrajekten- en prosedures kostet útwreidzjen in soad tiid. Neffens Boud moat dat feroarje, effysjent wurkje is wichtich: "Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van de wereld. Dat willen we zo houden en we willen overbelasting en storingen voorkomen. Daarom laten we nieuwe producenten van duurzame stroom pas weer toe op een vol net als dit uitgebreid is."