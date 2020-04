Goed nijs Fryske sikehûzen oer IC-pasjinten mei coronafirus

De Fryske sikehûzen binne drok mei it behanneljen fan minsken mei it coronafirus, mar sjogge ljochtpuntsjes. Dat litte se witte yn in parseberjocht. Want hoe earnstich it ek is, in soad pasjinten kinne nei ferrin fan tiid fan de Intensive Care ôf of binne alwer thús. It bliuwt swier, mar neffens de sikehûzen is der noch genôch romte om coronapasjinten op te nimmen en liket de besmettingscurve ôf te flakken.