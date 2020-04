Krânslizzing 75 jier befrijing Fryslân: wichtich en sober

Sober, mar o sa wichtich. Sa omskreaun Buma de krânslizzing yn Ljouwert. "It is in núvere dei. Eins soene der Kanadeeske Dragoons by wêze en ek Nederlânske rezjiminten. Mar no binne allinne kommisaris Brok en ik hjir om stil te stean by de befrijing fan Fryslân."

Dochs neamt Buma it fan belang om ek in tiden fan coronamaatregels stil te stean by de befrijing. "It wurdt fansels útsjoerd, minsken kinne it thús sjen. Sa kinne wy sjen litte dat we de befrijders tank sizze en dat we ek tinke oan de minsken dy't sels hjoeddedei de gefolgen fiele. Der moat altyd omtinken wêze foar dizze dei."

Nei de krânslizzing by it stêdhus wiene der ek noch in krânslizzing by de oarlochsgrêven op it Noarderbegraafplak yn Ljouwert. Alle ynplande festiviteiten yn it ramt fn 75 jier befrijding yn Fryslân binne ferpleatst nei takom jier.