Aart Staartjes noch ien kear op tillefyzje te sjen

Yn it programma ruilje gesinnen yn doarp en stêd in wike lang fan wenplak en libben. Yn de ôflevering is te sjen hoe Bert út Dronryp mei syn gesin fan libben wikselt mei twa Amsterdammers, Ricardo en Maryo.

Wylst die twa yn Dronryp binne, moetsje se ûnder oarren Staartjes. Hy wie oant syn ferstjerren in ferneamd ynwenner fan it doarp. De Amsterdammers prate mei him oer it libben yn Dronryp en op it plattelân.

'Jouw Stad, Ons Dorp' is woansdei 22 april te sjen op NPO1 om 21.30 oere.