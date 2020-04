Brok yn befrijingstaspraak: "Oppasse mei fergelikings mei de oarloch, ek no"

"It slaan fan in brêge tusken no en 75 jier lyn leit foar de hân. Mar wy moatte oppasse mei fergelikingen mei de oarloch. Fiif jier lang suchtsje ûnder in wrede besetter, dat giet ús foarstellingsfermogen te boppen. Sels no." Dat sei kommissaris fan de Kening Arno Brok woansdeitemoarn yn syn taspraak oer de befrijing fan Fryslân 75 jier lyn. Hy die dat yn in bysûndere gearkomste fan Provinsjale Steaten.

Besjoch de taspraak fan Arno Brok hjirûnder: