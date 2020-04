15 april 1945: de befrijing fan Ljouwert en Snits

Dútsers op 'e flecht by Burdaard

De befrijers binne al yn Ljouwert, mar yn Burdaard en omkriten spane noch in protte ploechjes Dútsers mei wapens om. Sy wolle nei Harns, mar wurde yn é besnijing dreaun troch de Kanadezen. De brêge yn Burdaard is de iennige brêge oer de Ie dy't noch yntakt is.

De Burdaarder BS besiket de Dútsers tsjin te hâlden, wat útrint op in fjoergefjocht yn it doarp. Gelokkich komt der fersterking fan de Kanadezen en de BS út Drachten, en lang om let jouwe de Dútsers har oer. De Kanadezen ferlieze yn it gefjocht wol harren luitenant William Thomas Buddell.

Ek by Ikkerwâld (no Damwâld) rekket de BS yn gefjocht mei flechtsjende Dútsers. Se sjitte op in wein fol Dútske munysje mei in grutte eksploazje as gefolch. Ien Dútser jout him oer, twa oaren witte te ûntkommen. Dan komme se foar Harmen Brouwer en Jan Kaper fan de BS oer te stean. Dy twinge de Dútser en syn Nederlânske helper om har oer te jaan, mar se wegerje en sjitte beide jonges dea.

Se fytse fierder fia Rinsumageast rjochting Stiennendaam. Mar dêr binne yntusken Kanadeeske tanks oankommen. Om oan it sicht te ûntsnappen, ferstopje se har yn it hea op de buorkerij fan de famylje Van Keulen. De BS'ers ha gau genôch yn de gaten wêr't se sitte, mar de Dútser wegeret op 'e nij him oer te jaan. It rint út op sjitterij en úteinlik nimme de Kanadezen de buorkerij mei har tanks ûnder fjoer. De Dútser, syn helper en BS'er Bauke Lyklema komme om.