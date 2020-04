LIVEBLOG: Twa nije stjergefallen yn Fryslân; drone leit achter op skema

It is rêstich op 'e dyk fanwegen de coronamaatregels en dat bliuwt noch wol efkes sa. Dat is de ferwachting fan it Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. As de maatregels noch in skoft langer duorje sille, kin Nederlân yn in ekonomyske resesje terjochte komme, seit direkteur Arjen 't Hoen. "Dan kan het zo zijn dat we pas in 2025 weer op het niveau van 2019 zitten."

Yn maart is it ferkear al mei tritich oant fjirtich persint ôfnommen yn fergelyk mei maart ferline jier. "Dat geldt niet voor vrachtverkeer, want dat blijft voor een groot deel gewoon rijden."