LIVEBLOG: 65 coronapasjinten yn de Fryske sikehuzen

Ek op radio en telefyzje hâlde wy jim hjoed wer op 'e hichte oer it coronanijs, te begjinnen mei Fryslân fan 'e moarn op de radio mei presintator Hans Koster tusken 6.00 en 9.00 oere. Sa is der omtinken foar it coronaliet dat ferskate muzikanten fan Ljouwert makke hawwe. It liet mei de titel 'We can be one' is in inisjatyf fan Lennart Boonstra, de frontman fan Plunder en de groep Varend Volk.

Ek is der omtinken foar in persoanlik ferhaal oer hoe't it coronafirus minsken mei demintens treft. Hoe reagearret de wrâld op minsken dy't it net hielendal mear snappe? Lineke Visser skreau in yntym stik oer har mem, dy't troch Alzheimer net goed troch hat wat it coronafirus betsjut en wêrom't sy net mear har boadskippen dwaan kin.