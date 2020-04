Coronanijs 15 april: Rutte foarsjocht 'oergongsfaze'; twa nije stjergefallen yn Fryslân

Op It Amelân is in earste besmetting mei it coronafirus konstatearre, dat hat boargemaster Leo Pieter Stoel bekendmakke. It giet niet om in ynwenner fan it eilân, de persoan dêr't it om giet wie op besite by famylje. De gemeente jout oan dat de pasjint tiisdei mei in spesjale boat nei de wâl brocht is en no yn in sikehûs leit.

"We wisten allemaal dat het virus Ameland niet zou overslaan," seit de boargemaster. "Het was een kwestie van tijd dat het hier ook de kop zou opsteken. Toch is dit nieuws voor iedereen op het eiland een schok. Ik wens de patiënt sterkte en beterschap. Ik leef me met de familie die zich op dit moment zorgen zal maken. En ik spreek de wens uit dat we elkaar zoveel mogelijk helpen en steunen om deze moeilijke periode door te komen."