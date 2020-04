Tal ferkearsdeaden yn Fryslân nimt wer ta

Sûnt 2009 nimt it tal deaden yn it ferkear lykwols elts jier wat minder ôf as yn de jierren dêrfoar. Wylst it tal deaden eins elts jier ôfnaam, mei somtiden in lytse útsjitter, bliuwt it tal yn Fryslân sûnt 2009 om de 30 hinne lizzen. Dizze stagnaasje jildt ek lanlik en boppedat nimt it tal ferwûne minsken yn it ferkear al jierren ta.

Stribje nei nul

Yn it hiele lân wurde der allerhanne maatregels nommen om it tal deaden op de dyk nei nul te bringen. Yn maaie 2017 hawwe de Provinsjale Steaten fan Fryslân al foar in moasje stimd dat der stribbe wurde moat nei nul deaden yn it ferkear yn ús provinsje. Ek it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat hat him dêr oan bûn. Yn desimber 2018 hat minister Cora van Nieuwenhuizen it 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030' (SPV) presintearre. Dêr steane allerhanne ambysjes yn, lykas it stribjen nei nul ferkearsdeaden.

Dat liket lykwols tige dreech, want hoe kinne je no eltse deade foarkomme? Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) hat it ambisjeuze plan fan it ministearje ûnder de loep nommen en skriuwt dat ek it regear terjochte seit dat écht werom nei nul ferkearsslachtoffers eins net realistysk is.

Sipke van der Meulen fan it Regionaal Orgaan verkeersveiligheid in Fryslân (ROF) fertelde ôfrûne jier dat de nul mear sjoen wurde moat as in stip oan de hoarizon. Neffens him moatte je útgean bliuwe fan it idee dat eltse deade der ien tefolle is. Allinne sa kinne de bêste maatregels nommen wurde.

Yndividuele karren

De ûngelokken dy't je as oerheid net foarkomme kinne, binne de ûngelokken dy't barre troch karren fan yndividuën. Dy karren kinne op himsels net feroare wurde. Wol kinne je derfoar soargje dat ferkearssituaasjes sa min as mooglik oan de yndividuele ferkearsdielnimmers oerlitten wurde. Bepaalde situaasjes kinne bygelyks sa oanpast wurde dat der safolle as mooglik dúdlik is foar ferkearsdielnimmers.

In foarbyld is de N359 yn de provinsje. Op dizze dyk wurdt wurke oan net-lykflierse krusingen. Sokke krusingen foarkomme dat eltse ferkearsdielnimmer yn in situaasje komt dêr't de persoan sels in ynskatting meitsje moat oer bygelyks it oerstekken. Sa'n ynskatting kin mislearje en ta in ûngelok liede. Troch dy kar fuort te heljen kinne je der dus foar soargje dat de kâns op in ûngelok lytser wurdt.