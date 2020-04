Frijwilligers socht om tûzenen Fryske sintsjes yn te sprekken yn database Mozilla Voice

De open source database sammelet op dit stuit sprutsen materiaal fan tsientallen talen. It doel is om masines en apps te learen hoe't echte minsken sprekke, sadat yn de takomst soarchrobots, websides en apps folle makliker as no ek Frysk, en alle oare beskikbere talen, prate kinne.

De provinsje, de Omrop en ek Mozilla wiene fan doel om de ôfrûne wike yn in spesjale aksjewike safolle mooglik Fryskpraters oan te moedigjen om in stikmannich fan dy Fryske sintsjes foar har rekken te nimmen. Mar dy aksjewike gie net troch fanwege de coronabeheinings. Omdat it wurk oan dy Fryske database wol trochgean moat, dogge se in oprop oan alle Friezen dy't no thússitte om in pear sintsjes yn te sprekken op de webside voice.mozilla.frl.

Eigentiids Frysk

"Om út de fuotten te kinnen mei in database sprutsen taal, hawwe je op syn minst 300 oeren materiaal nedich", fertelt Wim Benes fan de Fryske ôfdieling fan Mozilla. "We sitte no op fiif oeren en kinne dêrom wol wat help brûke."

It giet by it ynsprekken yn it foarste plak om 10.000 sintsjes eigentiids Frysk, dy't de Fryske Akademy spesjaal foar dit doel gearstald hat. "It is ek wichtich om in sa grut mooglik ferskaat oan stimmen te hawwen", fertelt Benes. "Manlju en froulju, jong en âld en ek alle útspraakfarianten fan it Frysk binne fan herte wolkom."