SportCast: "Ik zou niet onder Roozemond kunnen werken, wel naast hem"

Australië

Verbeek hat in soad meimakke yn in lyts jier yn Australië. Earst wûn er mei Adelaide United de beker. Njonken it fjild makke er de boskbrannen yn it lân mei. En no is syn tiid dêr foarearst ôfrûn. Hy krijt net mear útbetelle en is benaud dat er woansdei noch mear min nijs krijt út Adelaide. "Ik denk dat we nog meer slecht nieuws krijgen. Ik ben bang dat we de maand maart ook niet uitbetaald krijgen. Dat dat zomaar kan, is raar. Het gaat als een nachtkaars uit."

Australiërs kinne noch rekkenje op in temjittekomming fan 750 dollar fan de oerheid, mar om't Verbeek in bûtenlanner is, jildt dat net foar him. Hy wit net oft er noch weromgiet nei Adelaide, nettsjinsteande dat syn kontrakt noch in goed jier trochrint. Neffens Verbeek is it ek mar ôfwachtsjen oft guon Australyske klups net fallyt gean sille.

Yn de tiid dat der noch wol gewoan fuotballe waard yn de Australyske A-league hie Verbeek it goed nei it sin: "De kwaliteit is te vergelijken met de Keuken Kampioen Divisie. Ik denk dat Cambuur hier meedoet om het kampioenschap. Wij hebben meegedaan bij de bovenste zes plaatsen en de beker gewonnen, dus dat was prima."