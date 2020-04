Fryske Bouquetskriuwer: "Efkes werom nei wat passy en leafde yn tiden fan corona"

Boekeferkeap giet razendhurd

Hielke Visser fan de Fryske útjouwerij Regaad, dy't spesjaal foar dizze Fryske edysje oparbeide mei Harlequin, seit dat er him earst wol wat soargen makke oer de promoasje en ferkeap fan it boek. "Wy wienen bot benaud dat troch it coronafirus dit boek wolris ûndersnijd wurde koe. Wat wy no lykwols merke is dat minsken it just wol noflik fine dat it mei dizze roman no just efkes net oer corona giet." Der is ferlet fan wat nije ferhalen. En dan is in apartichheidsje as dizze Fryske roman fansels hartstikke aardich."

De earste druk ferskynt yn in oplage fan 2.500 boeken. 'Leafde fan Ljouwerrt' leit sûnt tiisdei by de boekwinkels yn 'e skappen en is ek online te bestellen. "Us eigen foarried by Regaad giet hartstikke hurd. Guon keapje fuort in doaze mei 50 boeken yn ien kear."