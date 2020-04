Fryslân fan boppen: hjir fleane de drones woansdei en tongersdei del

Fan woansdei ôf fleane der twa wiken lang op wurkdagen drones boppe de provinsje om Friezen in hert ûnder de riem te stekken. It projekt Fryslân fan boppen is betocht troch de Fryske boargemasters en LF2018. Omrop Fryslân en de Ljouwerter Krante stjoere de bylden út. Besjoch hjir de fleanrûtes fan woansdei en tongersdei.