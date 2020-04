Direkteur Maritime Akademy wol skoalle wer iepen: "Farre moatte je leare op in skip"

Neffens Mintjes kinne de learlingen net samar in heal jier efterop reitsje: "Wy wurkje foar in brânsj dêr't in grut tekoart oan personiel is. Us learlingen binne in wichtich ûnderdiel fan it personiel oan board, dus wy wolle graach oan de brânsj op tiid goed oplaat personiel leverje."