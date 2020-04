Dosint ferpleechkundige pakt syn âlde berop wer op en wurket op ic

Elgersma wurket yn it sikehûs as 'runner' en op de 'omloop'. It is syn taak om ferpleechkundigen te stypjen. Hy bringt materialen lykas mûlkapkes del en soarget derfoar dat der bêden klearstean. Tiid om te wennen hat er net echt nedich, alhoewol't it al wol hast tweintich jier lyn is dat er yn it sikehûs wurke.

"As je ien kear ferpleechkundige west ha, dan bliuwe je dat. In soad saken dy't foarbykomme op de intensive care komme my wer bekend foar." Dochs skrikt er wol fan de slim sike coronapasjinten. "Ik hie der troch de media wol in byld fan. Ik ha wol wat meimakke en skrik der net fan, mar it is wol in stikje 'bewustwording'. It liket oft de minsken sliepe, se binne echt hiel slim siik."