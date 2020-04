Man út Easterwâlde lieder fan gewelddiedige wapenbende

Belgyske konneksje

Van der H. waard 27 febrewaris tegearre mei in hânlanger oppakt yn in kringloopwinkel yn Easterwâlde. By it trochsykjen waarden dêr wapens, munysje, eksplosiven en drugs fûn. De plysje giet der fan út dat de kringloopwinkel it haadkertier wie fan de organisaasje. Moandei waard bekend dat der bannen wienen tusken dizze groep en in binde út Antwerpen. De groep út Easterwâlde levere wapens en eksplosiven oan de Belgen.

Neffens it Iepenbier Ministearje steane beide saken los fan inoar. "Wij deden hier al onderzoek naar de hoofdverdachte, Van der H.. We kregen een melding dat hij bezig zou zijn met het plegen van strafbare feiten. Tijdens dat onderzoek kregen we een steeds duidelijker beeld van wie er nog meer bij betrokken waren", sa seit wurdfierder Bart Olmer fan it IM. "Beide onderzoeksteams hebben wel informatie gedeeld, maar geen gezamenlijk onderzoek gedraaid."

De saak yn Antwerpen kaam oan it rôljen nei ôfharke petearen yn de wenning fan de Belgyske haadfertochte. Dêr waard dúdlik dat de wapens en de eksplosiven dy't de binden yn besit hiene út Noard-Nederlân kamen.