Bert Wassink: "Coronakrisis is goed moment om na te denken over energietransitie"

"No is it momint"

It on-line riedplachtsjen is betocht omdat foarljochtingsbyienkomsten no net mooglik binne. Fierders wol wethâlder Bert Wassink fan de gemeente Ljouwert it ûnderwerp duorsume enerzjy graach ûnder de oandacht bringe. "Er zijn nu veel mensen thuis. Dan is het juist een goed moment om erover na te denken hoe we verder gaan na de coronacrisis."

Fertraging

Troch de coronakrisis rint de enerzjystrategy wol wat fertraging op. De Fryske regionale enerzjystrategy hie klear wêze moatten foar 1 juny. Dy termyn is no troch it Ryk ferlinge oant 1 oktober. Dat ien en oar no wat langer duorret, mei perfoarst net liede ta ôfstel of minder ynspannings foar skjinne enerzjy, is Wassink fan betinken. "We moeten vooral niet terug naar de te vervuilende maatschappij van voor de crisis. We moeten echt nadenken over hoe we onze huizen anders kunnen verwarmen. Daar krijgt iedereen mee te maken."

It is goed mooglik dat nei de simmer ek noch in searje ynformaasjegearkomsten yn doarpshuzen folget, as dat tsjin dy tiid wer kin.

Eigen fragelist Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân is ôfrûne freed fan start gien mei in eigen fragelist oer de enerzjytransysje. Ynwenners út dy gemeente dy't nei kiesvoorjelte.nl gean wurde automatysk trochstjoerd nei de eigen fragelist.