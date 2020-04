Twa nije fertochten oanhâlden foar rôfoerfal Drachten

De plysje hat tiisdeitemoarn twa fertochten oppakt dy't belutsen west hawwe soene by in rôfoerfal op in frou fan 93 yn Drachten. It giet om twa jonges fan 18 út Drachten en de gemeente Achtkarspelen. It slachtoffer waard yn oktober ferline jier yn har eigen hûs oerfallen en mishannele.