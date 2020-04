Tresoar lit Richthofenkolleksje bestudearje

It grutste part is yn it Aldfrysk en dat is bysûnder, want dêr binne net safolle fan. De ûndersyksgroep, Pastei, ûndersiket ûnder oaren hoe't de hânskriften der oan ta binne, fan wa't se west ha en hoe't se sa goed mooglik digitalisearre wurde kinne. It ûndersyk moat oer twa jier klear wêze. Dan is it krekt hûndert jier lyn dat de Richthofenkolleksje oankocht waard foar Fryslân.