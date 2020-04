Omrop TIP: Film 'Een prachtige daad', oer jonge fuotballers yn de oarloch

Mei de film wol Ajax tanksizze oan sc Heerenveen foar de ûnferjitlike died en de gastfrijheid fan 75 jier lyn, no't de Hearrenfeanse klup 100 jier bestiet. Ajax toant dêrmei syn belutsenheid mei it tema '75 jier befrijing'. De film is ein 2019 fertoand yn de Johan Cruijff Arena en yn it Abe Lenstrastadion. Op 14 april 2020 soe der in foarstelling wêze yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean, mar dy kin troch de coronakrisis net trochgean. Omrop Fryslân hat dêrom besletten 'Een prachtige daad' yn syn gehiel út te stjoeren op 14 april. Op 9 maaie sil Fryslân DOK in ferkoarte ferzje presintearje by NPO2 en Omrop Fryslân.