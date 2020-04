Fiif miljoen ferlies, kin de NOM noch wol bedriuwen helpe?

In ferlies fan fiif miljoen is hiel ferfelend, mar de NOM kin it wol hawwe kwa eigen fermogen, seit direkteur Dina Boonstra. It is de earste kear yn tsien jier tiid dat de organisaasje op ferlies stiet. It ferlies wurdt feroarsake troch in tal ôffallers. De rinte- en de dividind-ynkomsten wiene leger en der binne gjin bedriuwen ferkocht, fertelt Boonstra.

Start-ups mei nije ideeën

Se kin noch net ynskatte hoe't it allegearre komt. Dat it net goed giet, is no al wol dúdlik. Der binne wol in pear bedriuwen by kaam mei nije ideeën dy't ynspylje op de coronakrisis, mar it moat noch dúdlik wurde wat der fan dy ideeën op de hispel komt.

Needlieningen

Boonstra ferwachtet net dat de NOM mei it ferlies fuortendaliks ek minder help biede kin oan bedriuwen. De doelgroep fan de NOM bestiet út bedriuwen yn it Noarden dy't foar jild net by it bankwêzen oanklopje kinne. Mei help fan oare ûntwikkelingsmaatskippijen yn Nederlân en mei it Ministearje fan Ekonomyske Saken komt der jild beskikber foar lienings dy't bedriuwen tydlik út de brân helpe kinne, sadat se troch kinne.