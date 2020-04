14 april: de tocht nei it noarden: It Hearrenfean, Drachten en Dokkum

"Ga maar veel bidden, want morgen blazen we de hele zaak op." It binne wurden dy't it eangstswit útbrekken docht by de froulju dy't noch finzen sitte yn Crackstate, it Hearrenfeanske gemeentehûs dat no haadkertier fan de Sicherheitsdienst (SD) is.

In hiel berucht plak yn de oarloch, dêr't in soad finzenen (faak fersetsminsken) troch de SD martele en ombrocht waarden. De wurden dy't de SD-er de froulju yn de nacht foar de befrijing fan It Hearrenfean tasnaut, befêstigje har idee dat sy en de ûngefear sechstich manlju dy't der finzen sitte, harren libben net feilich binne. De foarige dei ha se heard hoe't der de hiele dei sleept is mei doazen en kisten, mooglik eksplosiven.

Op sneon 14 april lûke de Kanadezen ûnferbidlik op nei It Hearrenfean. Om't de brêge yn it súdwesten fan Aldskoat opblaasd is, moasten de ferkenners in lytse omwei nimme. Mar gelokkich is de brêge fan Mildaam net yn besit fan de Dútsers en sa kinne de Kanadezen dan ek einlik It Hearrenfean binnen ride, sûnder al tefolle striid.