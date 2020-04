LIVEBLOG: Tritich pasjinten op IC's; 'soarchferlieners net goed beskerme'

De brân dy't de fûgelhut by Iezumasyl yn de jiske lei, is nei alle gedachten feroarsake troch in kampfjoerfeest. Dat seit boskwachter Henk Jan van der Veen fan Steatsboskbehear. Der is neat mear fan de hut oer, nei in brân yn it peaskewykein. Skande, seit Van der Veen. "Het is intens zonde. De hut is helemaal verloren." De boskwachter tinkt dat jongerein ferantwurdlik binne foar de skea. "We hebben dit weekend op verschillende plekken gezien dat jongeren samenschoolden voor kampvuurfeesten. We vermoeden dat dat ook hier het geval is geweest."