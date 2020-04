LIVEBLOG: Gjin nije stjergefallen yn Fryslân; fyftjin nije positive tests

Noch altyd kinne yn de Fryske sikehûzen in protte ôfspraken net trochgean troch it coronafirus. In konsult op ôfstân kin dan útkomst biede. Oant in pear wiken lyn waard dat middel noch mar op lytse skaal ynset. Yntusken binne der allinne yn it sikehûs fan it Hearrenfean al hast 100 fan sokke ôfspraken pland. En de ferwachting is dat it webcam-konsult bliuwt, ek nei de coronakrisis, seit sûnenssoarch-psycholooch Eve Dumas fan sikehûs Tjongerskâns op it Hearrenfean.

"We hebben eigenlijk al vrij snel gezegd dat we op deze wijze, op afstand, willen blijven werken. Het is fijn om mensen in echt te zien, maar toch zijn er mensen die het als belastend ervaren om voor een gesprek naar ons ziekenhuis te komen, bijvoorbeeld bewoners van de Waddeneilanden of mensen met een lichamelijke beperking of een vervoersprobleem. Op deze manier kunnen we deze mensen toch zorg bieden en daarom willen we er ook verder mee als de coronacrisis voorbij is."