Coronanijs 14 april: Lilkens oer folle treinen en swartriders yn coronatiid

Direkteur Anne Hettinga fan Arriva is der min oer te sprekken dat in trein fan Ljouwert nei Grins moandeitejûn te fol mei reizgers siet. De trein hat in skoft stilstien yn Bûtenpost en de masinist frege minsken út de stappen. Neidat in tal dat dien hie, koe de trein wer fierder. De ferlieding is foar in soad minsken grut om yn it wykein it iepenbier te brûken, ek al is it net needsaaklik. Arriva ropt op dat perfoarst net te dwaan.

Tiisdei waard ek bekend dat it tal swartriders de lêste tiid grutter wurdt. Hettinga fynt it net te leauwen. Hettinga sit bot yn oer de feiligens fan syn personiel en wol net dat se hanthaveners wurde moatte. "Wês no gewoan sportyf en doch mei oan wat it 'overgrote' diel fan de Nederlanners docht. Betelje foar it iepenbier ferfier om foar te kommen dat der him omstannichheden foardwaan wêrtroch't in oar yn gefaar komt."