Moai peaskewykein, mar campings bliuwe sawat leech: "De regels jilde hjir ek"

Hielendal leech is de camping lykwols net. "Wij zijn min of meer gevlucht vanuit de Randstad, vanuit Amsterdam" seit Aloys Spijkerman. Hy is oan it klussen oan syn sjalet op de camping yn Riis. It terras is opknapt en ek it húske sels sit yn de ferve. "Wij hebben gemerkt dat mensen daar absoluut geen afstand nemen."

Spijkerman hat der sels syn fakânsje foar ferset. Dy soe earst yn juny, mar is nei foaren helle. "Het bevalt tot nu toe ontzettend goed." Hy bliuwt wol safolle mooglik op syn plak: "We hebben hier gefietst, dat is het enige."

Deistige kontrôle

Campingeigener Henk Brouwer docht in deistich rûntsje oer it terrein. Foar him is it libben mei peaske feroare troch corona. "Gewoanwei is it noch altyd wol efkes ôfwachtsjen wat der komt, mar mei dat moaie waar fan no hiene we aardich fol sitten. No ha we allinnich de fêste besikers noch."

Dy fêste besikers ûnderfine net in soad gefolgen fan de maatregels. "Sy ha in eigen sanitêr en dus kinne se harsels rêde. Foar gasten sûnder sanitêr is in lange fakânsje hjir net mooglik, want it húskegebou moat ticht." Dat is ien fan de maatregels fan it kabinet.

Ek it wurk sels is feroare. "Ik ha der no in nije rûtine by", laket Brouwer, wylst er wat minsken groetet. "Ik sjoch elke dei op de camping oft minsken net te ticht byinoar stean. Want je binne dan wol efkes op fakânsje, de regels jilde hjir ek."