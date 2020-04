Strijd bij SC Bolsward over bestaansrecht zondagsclub

SC Bolsward is een fusieclub van drie clubs. CAB en RES waren zondagclubs, Bolswardia was een echte zaterdagclub. In 2013 fuseerden de clubs. Er waren wel twee prestatieteams: een zaterdag- en een zondagteam. Een speciale commissie, onder leiding van Sander de Rouwe (gedeputeerde) is tot de conclusie gekomen dat het het beste is om alleen nog op zaterdag met een prestatie-elftal uit te komen.

Voorzitter Arno Wip legt uit dat het hele verhaal lastig is: "De traditie, de hobby, de rituelen. De emotie die daar aan verbonden is zit diep. Heel diep. Dat maakt ook meteen helder hoe ingewikkeld het is om een keuze als deze te maken zonder 'verliezers'."