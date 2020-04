UPDATE: Frou ferwûne by ûngelok bûten Ljouwert, dyk wer iepen

De helptsjinsten ha de frou út de auto helle. De bestjoerder fan in oare auto dy't by it ûngelok belutsen wie, is troch ambulânsepersoniel kontrolearre op it plak fan it ûngelok.

It is net dúdlik hoe't it ûngelok feroarsake waard.

De krusing wie ticht. Ek it ferkear dat de stêd út wol, moast omride. Nei goed twa oeren waard de dyk wer frijjûn.