Tolve freonen út Top en Twel wurde siik nei wintersport: "Ik koe neat"

Snijders fernimt dat, hoewol't er better is, de enerzjy minder is as oars. "Ik rin altyd de trap op, mar no fielde ik hiel swiere skonken. Dus fernimst it wol. Net echt op de dei sels, mar jûns bist earder wurch."

No't de freonen allegear wer better binne hat Snijders mar ien advys: "Ast by minsken west hast dy't it firus ha, dan soe ik echt thús bliuwe. It ferspriedt him hiel hurd. Wolst it net op dyn 'geweten' ha datst oare minsken besmetst."