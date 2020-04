'Wapens en eksplosiven út Easterwâlde brûkt troch kriminele binde yn Antwerpen'

Ein febrewaris die de plysje op santjin plakken ynfallen yn Noard-Nederlân. Dêrby binne yn totaal tsien minsken oanholden, ûnder wa trije Friezen: in 34-jierrige man út Easterwâlde en twa manlju fan 31 en 34 jier út Ljouwert. By in arrestaasje yn Drachten waard sketten, dêr rekke in fertochte fan 43 út Marum ferwûne.

Easterwâlde en de kringloopwinkel dêr lykje it sintrum fan de saak te wêzen. De plysje hâldt der rekken mei dat it gebou it haadkertier is fan de organisaasje. De eigener fan de kringloopwinkel is ien fan de tsien minsken dy't oppakt binne.

By de ynfallen en oanhâldingen yn Noard-Nederlân hat de plysje ûnder oare beslach lein op trije kalasjnikovs, pistoalen, drugs en oare munysje.