Wenbûlevaar wol iepen; net folle klanten

"Gelokkich binne der net folle", seit eigener Sikko Kapenga fan Home Center yn Wolvegea. "We ha berekkene dat we maksimaal tûzen klanten tagelyk binne ha meie. Wy litte ien persoan de 50 fjouwerkante meter ta."

Button

"Elkenien krijt in button mei dêrop de tekst 1,5 meter. Dat is wol belangryk, we moatte der goed mei omgean, sa wolle we minsken bewust meitsje. We hawwe guon rinpaden ek rommer makke en wêr nedich ienrjochting makke. Meiwurkers sille der goed op tasjen dat alle besikers har dêr oan hâlde sille."

It docht him sear sa'n dei. "Mar we binne bliid dat we iepen binne, yn tsjinstelling ta de hoareka. We moatte it dermei dwaan."

Alhoewol't it regear advisearret om thús te bliuwen, komme der dochs minsken. Ien fan har sei dat se wol nei in keuken sjen moast omdat se in nij hûs krijt.