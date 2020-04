GGD Fryslân: trije nije coronastjergefallen, 13 positive tests

Soarchmeiwurkers

Direkteur Margreet de Graaf fan GGD Fryslân set dizze sifers yn perspektyf. "De mensen die worden getest, zijn zorgmedewerkers die door hun Arbo-arts zijn doorverwezen. Een op de acht geteste mensen blijkt daadwerkelijk corona te hebben. Dat betekent dat zeven op de acht mensen met corona-achtige verschijnselen géén corona hebben."

Neffens De Graaf binne dy sifers hiel wichtich foar de soarch. "De mensen die dus geen corona hebben, kunnen weer aan het werk als ze zich goed voelen. Het is heel belangrijk om te weten dat deze mensen geen corona hebben, want de zorg heeft hen hard nodig en dus kunnen zij gewoon worden ingezet om zorg te verlenen. Zorgmedewerkers willen in het algemeen ook graag worden getest, omdat ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben naar hun cliënten."

Tydlike testlokaasje

De tydlike testlokaasje bestiet no in wike en draait noch gewoan troch. "Met Pasen zijn wel wat minder mensen aangemeld, maar we verwachten na de feestdagen weer een inhaalslag." Wat it testen oangiet, is De Graaf tefreden. "Het gaat eigenlijk heel goed. Er zijn voldoende teststraten en we kunnen zelfs nog wel wat meer aan. We doen nu zeventig tot tachtig tests op een dag, maar dat kunnen we nog wel opvoeren naar 100 tot 130 tests. Mensen kunnen echter alleen op uitnodiging worden getest, als ze door de Arbodienst zijn doorverwezen."

Fryske situaasje

Neffens De Graaf binne de sifers regionaal ôfhinklik. "De situatie in Brabant en Zuid-Holland is heel anders. In Fryslân hebben we een zogenaamde 'flatten the curve': we zien dat de maatregelen effect hebben. We hebben niet die hele snelle verspreiding. Het is hier kabbelend en het wordt gaandeweg wat meer, maar niet in die mate als in Zuid Holland en Brabant." Hurde konklúzjes wol De Graaf lykwols noch net lûke. "Gisteren waren er 18 nieuwe besmettingen en vandaag 13 nieuwe besmettingen op basis van tests. Die daguitslagen zeggen per dag niets, uiteindelijk over een langere periode zullen we daar meer over kunnen zeggen, maar nu nog niet."

Jongerein is iensum

Snein waard in groep jongerein yn Harns beboete en warskôge troch de plysje, om't se har net oan de maatregels holden. "Het gevaar is dat mensen misschien minder angstig worden, omdat de cijfers laag liggen in Fryslân. Je moet ook niet bang zijn, maar we zijn wel met zijn allen verantwoordelijk. Die cijfers blijven laag, omdat we ons zo goed aan de maatregelen houden. Maar het is wel zaak dat we het met zijn allen blijven doen. Friezen doen het fantastisch. We zien ook dat jongeren het moeilijk vinden. Uit ons panel bestaande uit meer dan 5.500 Friezen, is het opvallend dat jongeren aangeven dat ze zich eenzaam voelen en dat ze het missen om te hangen. Wij adviseren hen, als ze elkaar toch opzoeken, om dat het liefst met steeds dezelfde mensen te doen, maar wel op afstand te bewaren.