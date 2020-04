GrootSneek ferliest grut part fan advertinsje-ynkomsten troch coronakrisis

It slacht in grut gat yn de omset fan GrootSneek. En dat hat ek direkt konsekwinsjes foar de kranten dy't ûtjûn wurde. "Alle kranten dy't we meitsje binne krekt wat tinner as oars, mei troch it fuortfallen fan de advertinsjes." Om dat noch wat op te fangen hat Mellema foar in part fan syn personiel dieltiid-WW oanfrege.

Op it kantoar fan GrootSneek is it dan ek in stik rêstiger as oars. De measte redaksjeleden wurkje thús. Inkeld Mellema en syn frou Marjanne Bouwman binne noch alle dagen oanwêzich. Sa besykje se de boel sa folle mooglik draaiende te hâlden.