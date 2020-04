Fideodeiboek oer iensumens: "Soms ben ik wel eenzaam. Dan denk je: is dit nu het leven?"

Zoë Luchtmeijer fan de buertsoarch yn Wolvegea giet yn har vlog del by frou Van der Lende fan 92 jier. It is no fjouwer wike lyn dat de fersoargingstehuzen op slot gong binne. Mar ek Van der Lende, dy't noch op harsels wennet, krijt hast gjin besite mear. In freondinne komt ien kear yn de wike om in bakje kofje en de buertsoarch komt twa kear. Dêrom fielt se har wolris iensum.