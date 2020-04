LIVEBLOG: Grutte groep jeugd op Harnzer pier; 3 minsken stoarn oan corona

It wie op peaskemoandei om it middeisoere hinne net drok by de meubelbûlevaar yn Wolvegea. Dy dei is gewoanwei in topdei foar de meubelbrânsj. In meiwurker by de doar telt de oankommende klanten, de teller stie op 80. Gewoanwei komme normaal 8.000 op sa'n dei.