LIVEBLOG: 30 coronapasjinten op Fryske intensive cares; trije mear as snein

Peaskemoandei is in hiel Nederlân frij rêstich ferrûn en dêrom krijt de mienskip yn syn gehiel in komplimint fan Hubert Bruls. Hy is foarsitter fan it Veiligheidsberaad, wêryn't alle feilichheidsregio's sitte. "Op sommige plekken was het dan wel wat drukker dit weekend, maar van de 17 miljoen mensen in Nederland blijft het merendeel thuis of maakt een ommetje in de buurt", seit Bruls. "Ook in de grensstreken bleef het rustig. Hopelijk houden we dit met elkaar vast!"

Bruls seach dat minsken yn de winkels har oan de regels holden en dat hast alle winkellju taret wiene op de situaasje. "Het was hier met Pasen niet veel drukker dan de afgelopen weekenden. Zondag waren extra maatregelen in de Bollenstreek nodig, die maandag effectief bleken. Ook de samenkomsten van jongeren bleven vandaag een aandachtspunt, maar hier zien we gelukkig inmiddels een afname in. En we blijven daar streng op handhaven."