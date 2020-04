Plysje beboetet fiif Ljouwerters op feestje

Fiif Ljouwerters hawwe yn de nacht fan snein op moandei in boete fan 390 euro krigen, omdat se har net oan de coronamaatregels hâlden. De fiif fierden in feestje yn in hûs oan de Leendert Sinnemastraat en makken dêrby safolle lawaai dat de plysje tipt waard.