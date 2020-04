Warkumse moat wrâldreis op de fyts nei fyftjin moannen ôfbrekke

Fyftjin moannen hat sy ûnderweis west. Mei in frachtskip út Antwerpen wei bedarre sy yn Súd-Amearika mei har fyts en reizge se troch it hiele kontinint. It is no wol efkes wennen: "Ik fiel my net allinich opsluten, mar ik wit ek net wannear't ik wer reizigje mei. Dat is dochs ek wol myn grutste hobby en foar in part ek myn wurk. Dy fraach docht my mear sear as it feit dat ik no thús bin en opsluten sit."

De lêste moannen wie Van der Meer ûnderweis troch Amearika. "Ik fytste fan Miami nei Los Angeles. Dat is hast seistûzen kilometer en dêr dochst hast trije moannen oer. En it fisum foar Amearika is mar trije moannen jildich. Dus ik siet al op it rantsje en moast Amearika út. Ik hie in flecht nei Japan, want myn frachtskip nei dat lân wie al annulearre. In dei foardat dy flecht gong, goaide Japan de grinzen ticht foar alle flechten út Amearika. Dus ik mocht net nei Japan en ik moast Amearika út", fertelt Van der Meer, dy't net oars mear koe as werom nei Nederlân.