Jonge fynt jildkistke fan oerfallen frou yn Drachten

It jildkistke waard fûn troch in jonge dy't freedtemiddei earne yn Drachten oan it swimmen wie. De plysje wol net sizze wêr't dat krekt wie, omdat dat ynformaasje is dy't fan belang is by it ûndersyk. Dat ûndersyk is noch yn folle gong.

De frou waard ferline jier oerfallen yn har wenning oan de Korenmolen yn Drachten. De twa oerfallers mishannelen har en naaiden út mei kostber guod en brieven fan har ferstoarne man.

Ien fan de dieders sit al fêst, mar út ûndersyk hat bliken dien dat er mooglik twa kompanen hân hat. Neffens de plysje ha tsjûgen fjouwer jonge manlju sjoen, dy't in skoft by it hûs fan de frou omhongen. Se rieden op twa scooters hin en wer.

De oerfal waard behannele yn it programma Opsporing Verzocht: