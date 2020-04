Coronanijs 12 april: Pasjintetal op Fryske IC's lykbleaun; plysje-auto's fernield

Der binne twa nije stjergefallen as gefolch fan it coronafirus meld yn Fryslân. Dat hat GGD Fryslân bekend makke. Dit binne allinne de minsken dêr't it coronafirus by fêststeld is. It echte oantal minsken dat stoarn is oan it firus leit heger. Sûnt de útbraak binne der no 29 fêststelde coronapasjinten ferstoarn.

Yn de ôfrûne 24 oeren binne der 18 nije gefallen fan besmetting mei it firus by komme. It totaal oantal posityf teste minsken komt dêrmei op 341. Der binne 67 coronapasjinten yn it sikehûs opnommen, dat binne der 4 minder as sneon.