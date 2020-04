Fideodeiboek fan in ferloskundige: "Bliuw foaral beljen as der twifel is"

Klaske Lyklema (40) út Eastermar is ferloskundige by Wolkom. It wurk is ôfwikseljend en unyk omdat se net oan ien plan fêst sit. Se wurket yn de praktyk, thús, yn de wyk of yn it sikehûs. Klaske makket takom tiid fideo’s oer watfoar ynfloed it coronafirus hat op har wurk as ferloskundige.