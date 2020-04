Hurdfytser René Hooghiemster wer thús nei't hy oan de dea ûntsnapte

Oan de râne fan it sintrum fan Snits wennet René mei syn freondinne Nynke. Op de tredde ferdjipping hawwe se in âld gebou kreas ferboud. "Ik moast earst leare en bewize dat ik de trap op koe. Dêr die ik alles foar. No is it sa noflik om wer thús te wêzen. De lytse saken wurdearje ik no enoarm. Wer yn myn eigen bêd lizze mei je eigen freondinne is oars gewoan, mar no safolle wurdich."

Ungelok op Mallorca

René wie 8 jannewaris dwaande mei in delgong, doe't it goed misgie. Hy knalde op in buske. "Ik snij in bocht oan, neffens my net oars as oars. Ik skrik fan it buske en knyp yn myn remmen. Doe waard it swart."

In heale minút letter wurdt hy wekker. Mei kleden en doeken oer him hinne. Syn freonen stean om him hinne. "Doe duorre it tweintich minuten foardat de ambulânse der wie. Dat hearde ik letter. Foar myn gefoel wie it in pear minuten. Je hawwe safolle adrenaline, ik kin my ek net heuge dat ik safolle pine hân ha."

Dat is mei safolle breuken al bysûnder. Benammen de foto's fan syn boppeskonk binne nuver om te sjen. Der mist in hiel stik út, lykas in haai in hap nommen hat. "Ik hie wol fuort troch dat der wat stikken wie. Mar ik bleau eins hiel rêstich. Ik frege oan myn freonen oft sy my helpe koene en ik wit noch dat ik it hiel kâld hie."