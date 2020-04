Peaske fiere yn coronatiid: "De aaien bliuwe no lizzen"

Ek Martin Miedema is sneon noch op paad foar de boadskippen. "Wy hawwe in hoarekabedriuw", begjint hy syn ferhaal. "Gewoanwei hawwe wy mei Peaske dan net iens frij en is it drok, mar dat feroaret no wol hiel bot. Foardiel is dat ik mei de famylje no de tiid trochbringe kin, mar ik wol leaver oan it wurk. Der moat dochs jild fertsjinne wurde. It is efkes wenne om mei Peaske frij te wêzen, dit is net de moaiste wize fansels."

Ien per kear de winkel yn

Troch de coronamaatregels mei yn ferskate winkels oan it Boschplein mar ien persoan tagelyk. "Myn frou is efkes om boadskippen, dan kin ik moai yn it sintsje", laket Cees van der Bank.

Foar syn famylje feroaret Peaske ek bot. Hy soe mei syn frou yn in kamper nei Marokko dit jier, mar dat is fansels fan de baan. "Dat is wol spitich, mar oan de oare kant kinne we hjir ek fan it waar genietsje. Dat sille we dizze peaskedagen dan ek dwaan. Lekker yn ús eigen tún."