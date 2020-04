Bezorgservice supermarkten volgeboekt, Fenna en Ymkje uit Grou helpen mee

Ymkje Yntema is eerstejaars student bestuurskunde in Groningen. Door het coronavirus verblijft ze op dit moment thuis bij haar ouders in Grou. Samen met buurmeisje Fenna de Jong, die dit jaar examen doet op het gymnasium, heeft ze een bezorgservice opgericht.

Als je vandaag online boodschappen bestelt, kan het wel twee weken duren voordat de supermarkt tijd heeft om die te bezorgen. Fenna en Ymkje hebben door het coronavirus niets te doen, willen de boodschappen wel halen en ze dan dezelfde dag nog bezorgen bij mensen.

Voor 6 euro per bestelling doen ze dat. De zaken lopen echter nog niet heel goed. Zaterdag hadden ze hun eerste twee bestellingen.