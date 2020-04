Besoarchservice supermerken folboekt, Fenna en Ymkje ut Grou helpe mei

Ymkje Yntema is earstejiers studint bestjoerskunde yn Grins. Mar troch it coronafirus is se thús by heit en mem yn Grou. Tegearre mei har buorfamke Fenna de Jong, dy dit jier eksamen docht op it gymnasium, hat se in besoarchservice oprjochte.

Ast hjoed by de supermerk online boadskippen bestelst, kin it wol twa wiken duorje oant dat de supermerk tiid hat om it te besoargjen. Fenna en Ymkje hawwe troch it coronafirus neat te dwaan en wolle de boadskippen deselde dei wol by de minsken delbringe. Foar 6 euro per bestelling dogge se dat. Mar de saken rinne noch net hiel goed. Sneon hiene de froulju harren earste twa bestellingen.